نائب جمهوري يلوح بتقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي بايدن

كشف النائب الجمهوري جريج ستيوبي عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهم عدة منها "تورطه في المخدرات والدعارة"، مشدداً على أنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.

وقال النائب، في مقابلة مع قناة "newsmax"، إنه "سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن بعدة تهم، منها "الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة"، حسب قوله.

وأكد النائب أن بحوزته الآن كل الحقائق والأدلة، وأنه قام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة.

ولفت إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس، هنتر بايدن، والذي تم الكشف عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.