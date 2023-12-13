نيجيريا.. مقتل 4 جنود وخطف عاملين من كوريا الجنوبية

أعلن الجيش النيجيري أن ستة أشخاص، بينهم أربعة جنود، قتلوا أمس، بينما اختُطف موظفان كوريان جنوبيان، بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلتهم في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم الفرقة السادسة بالجيش النيجيري، دانجوما جونا دانجوما، أن القوات التي كانت تقوم بمهمة حراسة روتينية لشركة خدمات نفطية في ولاية ريفرز الجنوبية تعرضت لهجوم من مسلحين مشتبه بهم، أمس الثلاثاء.

وقال دانجوما في بيان: "للأسف، قُتل أربعة جنود أثناء الاشتباك، ولم يعرف مصير اثنين آخرين من عمال النفط"، بينما أكد مصدر أمني أن سائقين مدنيين لقيا حتفيهما أيضا في الهجوم، مضيفاً أن عمال النفط المفقودين هم كوريون جنوبيون.

وتراجعت الهجمات التي يشنها المسلحون في دلتا النيجر بشكل كبير على مر السنين، لكن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، ما أضر بإنتاج النفط في البلاد.