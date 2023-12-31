الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين كاتس وزيرا للخارجية

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة يومها السادس والثمانين بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتل فيه 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 رهينة.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في فبراير/ شباط وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا… تم تأجيلها مرة بالفعل".