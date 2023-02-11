للمرة الأولى منذ 35 عاما.. فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال

فتحت السلطات التركية، اليوم السبت، معبرا بريا يربطها مع أرمينيا للمرة الأولى منذ 35 عاما؛ وذلك لإدخال مساعدات لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب ولايات تركية، الإثنين الماضي.

ووفق وكالة الأناضول التركية الرسمية، فقد أعادت السلطات فتح معبر "علي جان" الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاما من إغلاقه، حيث دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمينية إلى الأراضي التركية متجهة إلى مناطق الزلزال.