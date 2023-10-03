مسؤولون أمريكيون: الدعم الغربي لكييف هدف بوتين القادم
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إنهم مقتنعون تماما بأن بوتين يخطط لإنهاء الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا، من خلال استخدام أجهزته الاستخبارية للترويج للأحزاب السياسية الموالية لروسيا، وتأجيج نظريات المؤامرة بواسطة تقنيات حديثة".
وأضافت الصحيفة "أن الصمود أمام الغرب هي الاستراتيجية التي تتبعها روسيا للانتصار في الحرب على أوكرانيا"، متسائلة بهذا الخصوص: "فكيف يخطط بوتين لتحقيق ذلك؟".
وجاء في تقرير الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يرون "أن حملة التضليل الروسية تهدف إلى زيادة الدعم للمرشحين الذين يعارضون تقديم المساعدة والدعم لأوكرانيا؛ بغية الوصول في نهاية المطاف إلى وقف المساعدة العسكرية الدولية لكييف، ويشيرون في الوقت ذاته إلى اعتقاد بوتين بأنه يستطيع التأثير على السياسة الأمريكية، وبالتالي إضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا.. وفي حال حدوث ذلك، يمكنه أن يستعيد تفوقه في الحرب، كما يعتقد".
وعلى ما يبدو، بحسب ما نقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين، فإن "بوتين يراقب عن كثب المناقشات والجدالات السياسية الأمريكية حول المساعدات لأوكرانيا، فمعارضة نواب جمهوريين إرسال المزيد من الأموال لكييف، أجبرت قادة الكونغرس على تمرير مشروع قانون إنفاق قصير المدى، السبت الماضي، لم يتضمن مساعدات إضافية لأوكرانيا".
ومن وجهة نظر المسؤولين، فإن روسيا ربما تسعى للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، والمحتمل أيضا أن تقوم موسكو بدعم المرشحين الموالين لها في أوروبا، ويشجعها على ذلك بعض التطورات الأخيرة التي تعتبر لصالحها، وآخرها فوز مرشح موالٍ لروسيا في الانتخابات التشريعية في سلوفاكيا، الأحد الماضي، بالإضافة إلى آلية التأثير على نتائج الانتخابات الوطنية.
وتحدث تقرير الصحيفة عن أنه "ومنذ زمن طويل، تستخدم روسيا أجهزتها الاستخبارية للتأثير على السياسات الديمقراطية في العالم، حيث تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى محاولتها التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016 لمصلحة دونالد ترامب، وتعتقد الأجهزة الاستخبارية الأمريكية أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تحمل معها مخاطر أعلى للرئيس الروسي، فبينما يواصل الرئيس بايدن إرسال مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا، ويتعهد بالاستمرار في دعمها، قال ترامب، الذي يتقدم بقوة على منافسيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، إن دعم أوكرانيا لا يندرج ضمن مصالح أمريكا الحيوية".
ووفق الصحيفة، "يرجح المسؤولون الأمريكيون أن تكثف روسيا في الشهور المقبلة عملياتها التي تستهدف تشويه سمعة سياسات الناتو والولايات المتحدة، وصولا إلى هدفها الأكبر، وهو المساعدة في تقويض فرص المرشحين الداعمين لأوكرانيا، وبالتالي إحداث تغيير في السياسة الأمريكية".
وأضافت: "رغم ذلك، يشكك بعض المسؤولين في قدرة الروس على فعل ذلك. وحتى في حال لم يتمكنوا من التأثير على نتائج الانتخابات، يبدو الروس مقتنعين بأنهم قادرون على إثارة ما يكفي من المناقشات والجدل حول المساعدة العسكرية لأوكرانيا، إلى الحد الذي يصبح معه من الصعب على الكونغرس القادم المصادقة على أي مساعدات إضافية لأوكرانيا".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولة الاستخبارية الأمريكية السابقة بيث سانر اعتقادها بأن الذكاء الاصطناعي وتقنيات جديدة أخرى ستغير الطريقة التي تعتمدها روسيا في التأثير على الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن روسيا لن تتخلى عن حملات التضليل، ولكن حتى الآن لم تتبين ماهية الطرق والأساليب الجديدة التي ستستخدمها، وإن كان من الضروري الأخذ في الاعتبار أن الروس أصبحوا الآن أكثر ذكاءً.
وأشارت الصحيفة إلى أن "البعض يعتقد أنه ينبغي عدم المبالغة في قدرة روسيا على التدخل في السياسة الأمريكية، خاصة في ظل تغير المشهد الإعلامي بشكل كبير عما كان عليه عام 2016، حيث زادت شكوك المتابعين الأمريكيين والأوروبيين تجاه ما يشاهدونه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم استبعاد التلفزيون الحكومي الروسي، وهو مصدر لروايات الكرملين، من موقع (جوجل) على اليوتيوب. وعززت شركة (ميتا)، وهي الشركة الأم لفيسبوك، بحثها عن المعلومات المضللة، والأخبار غير المؤكدة على منصاتها".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "إحداث تحول في الرأيين العامين الأمريكي والأوروبي هو أمر مهم جدا للرئيس الروسي بوتين، لذلك فإنه في حال فشل عمليات التأثير الحالية، فإن روسيا مستعدة للتصعيد أكثر، مثل تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب السياسية الموالية لها في أوروبا، أو القيام بعمليات سرية هناك، الهدف منها إضعاف الدعم والتأييد للحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرون "أنه من الخطأ الاستخفاف بقدرات روسيا على التأثير في السياسات. ففي عالم تعصف به الانقسامات وسياسات الاستقطاب، أثبتت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة أنها أكثر مرونة من أي وقت مضى".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية