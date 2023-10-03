مسؤولون أمريكيون: الدعم الغربي لكييف هدف بوتين القادم

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إنهم مقتنعون تماما بأن بوتين يخطط لإنهاء الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا، من خلال استخدام أجهزته الاستخبارية للترويج للأحزاب السياسية الموالية لروسيا، وتأجيج نظريات المؤامرة بواسطة تقنيات حديثة".

وأضافت الصحيفة "أن الصمود أمام الغرب هي الاستراتيجية التي تتبعها روسيا للانتصار في الحرب على أوكرانيا"، متسائلة بهذا الخصوص: "فكيف يخطط بوتين لتحقيق ذلك؟".

وجاء في تقرير الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يرون "أن حملة التضليل الروسية تهدف إلى زيادة الدعم للمرشحين الذين يعارضون تقديم المساعدة والدعم لأوكرانيا؛ بغية الوصول في نهاية المطاف إلى وقف المساعدة العسكرية الدولية لكييف، ويشيرون في الوقت ذاته إلى اعتقاد بوتين بأنه يستطيع التأثير على السياسة الأمريكية، وبالتالي إضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا.. وفي حال حدوث ذلك، يمكنه أن يستعيد تفوقه في الحرب، كما يعتقد".