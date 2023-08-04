المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا

قال المجلس العسكري في النيجر اليوم الخميس إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

ولدى فرنسا بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في المنطقة، بحسب "رويترز".

وأعلن قادة المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني أنهم سيردّون "فورا" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وأعلن المجلس أيضاً إنهاء مهمات سفراء نيامي في 4 دول هي فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

يأتي ذلك الإعلان قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر، وفق "فرانس برس".

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّ "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة".