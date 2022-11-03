بايدن: رفض نتائج الانتخابات النصفية "يمهد الطريق للفوضى"

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب سيلقيه في وقت لاحق: "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمريكا.. لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وأضاف: "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أمريكا.. وهو أمر غير مسبوق، وغير قانوني، وغير أمريكي".

وتابع الرئيس الديمقراطي: "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز".

وأردف في كلمته قبل 6 أيام من الانتخابات النصفية: "هذه ليست سنة عادية.. ففي السنة العادية، لا نواجه كثيرًا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديمقراطية أو يعرضها للخطر، لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديمقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين، الثلاثاء، في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ما زال موضع شك.