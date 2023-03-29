تقرير: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

كشف تقرير "مرصد حظر الأسلحة النووية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في العالم، ارتفع خلال 2022، من روسيا والصين خصوصًا.

وقال التقرير الذي نشرته منظمة "المساعدات الشعبية النروجية" (Norsk Folkehjelp) غير الحكومية، إنه في مطلع العام 2023، كانت الدول التسع التي تملك السلاح النووي بشكل رسمي أو غير رسمي، تمتلك 9576 رأسًا نوويًّا جاهزة للاستخدام بقوة توازي أكثر من 135 ألف قنبلة كتلك التي ألقيت على هيروشيما.