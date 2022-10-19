بعد استقالة سويلا برافرمان.. تراس تعين جرانت شابس وزيرا للداخلية

ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أن وزير النقل السابق جرانت شابس عُين وزيرا للداخلية ليحل محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قالت الأربعاء، إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء، ليز تراس، نُشرت على "تويتر": "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل".

كما أعلنت برافرمان أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.