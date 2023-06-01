زيلينسكي يتطلع لعقد قمة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن كييف لم تحدد موعداً بعد لعقد قمة من شأنها أن تضع معايير لإنهاء الحرب، حيث تعمل كييف على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول إلى الطاولة.
وتقترح أوكرانيا عقد قمة سلام منذ شهور ولكنها لم تُعقد بعد، حيث إنها لن تتضمن روسيا وتهدف إلى جذب دول أخرى، وليس حلفاء كييف فحسب.
وأبلغ زيلينسكي الصحفيين لدى وصوله لتجمع يضم أكثر من 40 زعيماً أوروبياً في مولدوفا: "نعمل على تنظيم قمة، نريد أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الدول لذلك لم نحدد التاريخ بعد".
وفي اجتماع مجموعة السبع في اليابان حيث قابل مسؤولي دول غير منحازة لأي من الطرفين مثل الهند، وسابقاً في قمة الدول العربية، طرح زيلينسكي خطة كييف لإنهاء الغزو الروسي على أوكرانيا، واقترح عقد قمة عالمية في يوليو/تموز.
وطُرحت العديد من الأماكن في شمال أوروبا وعرضت الدنمارك استضافة القمة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك احتمالية لتنظيم القمة في ليتوانيا قبل انعقاد اجتماع رؤساء حلف شمال الأطلسي في العاصمة فيلنيوس يومي 10 و11 يوليو/تموز.
واقترح زيلينسكي، العام الماضي، خطة سلام من 10 نقاط تدعو روسيا لسحب جميع قواتها من أوكرانيا.
وبينما أيّد حلفاؤه خطته، قالوا إن من الضروري أن تجذب أوكرانيا إلى صفها الدول التي لم تنأ بنفسها عن روسيا أو التي التزمت الحياد.
وبدأت بعض الدول، ابتداء من الصين إلى الاتحاد الأفريقي بذل جهودها الدبلوماسية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير إنه لا جدوى من عقد قمة إلا إذا اتفق الجميع على معايير بعينها، من بينها الامتثال إلى القانون الدولي.