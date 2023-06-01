زيلينسكي يتطلع لعقد قمة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين لدى وصوله لتجمع يضم أكثر من 40 زعيماً أوروبياً في مولدوفا: "نعمل على تنظيم قمة، نريد أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الدول لذلك لم نحدد التاريخ بعد".

وفي اجتماع مجموعة السبع في اليابان حيث قابل مسؤولي دول غير منحازة لأي من الطرفين مثل الهند، وسابقاً في قمة الدول العربية، طرح زيلينسكي خطة كييف لإنهاء الغزو الروسي على أوكرانيا، واقترح عقد قمة عالمية في يوليو/تموز.

وطُرحت العديد من الأماكن في شمال أوروبا وعرضت الدنمارك استضافة القمة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك احتمالية لتنظيم القمة في ليتوانيا قبل انعقاد اجتماع رؤساء حلف شمال الأطلسي في العاصمة فيلنيوس يومي 10 و11 يوليو/تموز.