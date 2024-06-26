يشمل حتى التفاعل بـ "أعجبني".. قانون ألماني يسمح بترحيل "مؤيدي الإرهاب"

وحسب المسودة، فإن معيار التأييد لا يقتصر فقط على مجرد نشر محتوى بالمعنى المشار إليه، بل إنه يشمل أيضا على سبيل المثال وضع علامة "أعجبني" على منشور مؤيد لجرائم من هذا النوع في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وإنستغرام أو تيك توك.

وينص المشروع، الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.

وقالت القناة إن الخطوة جاءت "كرد فعل من الحكومة الاتحادية على ما اعتبرته منشورات كراهية على الإنترنت بعد هجوم حماس على إسرائيل على سبيل المثال، أو بعد الهجوم القاتل بسكين على فعالية تنتقد الإسلام في مدينة مانهايم؛ ما أسفر عن مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني، في نهاية أيار/ مايو الماضي".