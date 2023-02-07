كيف يدعم إعلان الطوارئ جهود تركيا في مواجهة كارثة الزلزال؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، 10 أقاليم، متضررة من الزلزال وما تبعه من هزات ارتدادية جنوب البلاد، منطقة كوارث، وفرض حالة الطوارئ بها لمدة 3 أشهر.

وأبرز الإجراءات التي جاءت في إطار حالة الطوارئ، أنه في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب الكارثة، يمكن للحكومة أن تطلب من المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد التنازل عن أراضٍ ومبانٍ، ومركبات، وأغذية، وأدوية، وغير ذلك.