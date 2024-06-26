القضاء الأمريكي يرفض الحدَّ من صلاحية الدولة في التدخل بمواقع التواصل

وبأغلبية 6 أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة و 3 من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني.

وبالتالي، فإن قرار الاستئناف الذي تم تعليقه في حكم الملغى.

وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية: "يطلب المدعون، دون وجود أيّ رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، منّا إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن موضوعات مختلفة".

وأضافت أنّ "مبدأ المحكمة يمنعنا من ممارسة مثل هذه الرقابة القانونية العامّة على الفروع الأخرى للحكومة".