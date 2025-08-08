زهران ممداني يتعهد بأن يكون "أسوأ كوابيس ترامب" (فيديو)

صعّد المرشح الاشتراكي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متعهدًا بأن تكون إدارته "أسوأ كوابيس ترامب"، وذلك وسط تقارير عن احتمال تدخل الرئيس في سباق الانتخابات البلدية.

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، في نيويورك، قال ممداني إن "ترامب لم يتصل بي، لكن موقفي من إدارته سيكون معارضًا عندما يتعلق الأمر بمصلحة سكان نيويورك، ولن أتردد في مواجهة أي سياسات تضرّ بهم"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وجاءت تصريحاته بعد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن ترامب تحدث مع الحاكم السابق أندرو كومو، وبحث مع مقربين منه الشخص الأكثر قدرة على هزيمة ممداني، سواء كان كومو أم العمدة الحالي إريك آدامز أم المرشح الجمهوري كيرتس سليا.

وانتقد ممداني ما وصفه بمحاولة كومو التعاون مع ترامب ضد إرادة الديمقراطيين، مؤكدًا أنه لن "يتصل بترامب لبحث كيف نعمل معًا لهزيمة إرادة الناخبين الديمقراطيين، هذا ما فعله كومو".

ورد كومو على هجوم ممداني عبر منصة "إكس" قائلًا: "كالمعتاد، تفتقر للحقائق وتطيل في الهراء... ترامب سيتجاوزك بسهولة، ستكون هدية للحزب الجمهوري".

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها إن ترامب "لا ينوي التدخل أو إصدار أي تأييد في سباق عمدة نيويورك".

واتهم ممداني ترامب بالسعي إلى "سحب جنسيته"، والتفكير في ترحيله واعتقاله والسيطرة على المدينة خلافًا لإرادة سكانها، واصفًا ذلك بأنه "دليل على خوف الرئيس من أننا سنحقق ما فشل هو في تحقيقه".