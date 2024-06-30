انهيارات أرضية وفيضانات عارمة تضرب الصين (فيديو)

من جانبها أصدرت السلطات الصينية إنذارا أحمر، للتنبيه عن خطر العواصف الممطرة، وهو الأشد في نظام التحذير المكون من أربع درجات.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان أوردته وكالة الأباء الصينية "شينخوا"، من حدوث عواصف ممطرة قادمة بمختلف أنحاء الصين، ودعت السكان للاستعداد لانهيارات أرضية محتملة وسط موجة مستمرة منذ فترة طويلة من الطقس السيئ تهدد السفر والزراعة.