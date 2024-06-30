انهيارات أرضية وفيضانات عارمة تضرب الصين (فيديو)
تعرضت الصين لانهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ قرابة أسبوع، ما تسبب بوفاة 8 أشخاص في مقاطعة هونان بحسب السلطات المحلية.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأن الانهيار الأرضي حدث في قرية دوشي ما أدى إلى انهيار 4 منازل.
وتم نقل جميع الأشخاص الآخرين الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة، وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة في ظل تعرض المحافظة لأمطار غزيرة.
من جانبها أصدرت السلطات الصينية إنذارا أحمر، للتنبيه عن خطر العواصف الممطرة، وهو الأشد في نظام التحذير المكون من أربع درجات.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان أوردته وكالة الأباء الصينية "شينخوا"، من حدوث عواصف ممطرة قادمة بمختلف أنحاء الصين، ودعت السكان للاستعداد لانهيارات أرضية محتملة وسط موجة مستمرة منذ فترة طويلة من الطقس السيئ تهدد السفر والزراعة.
وتوقع المركز حدوث كوارث جيولوجية محتملة في مناطق متضررة من الأمطار، بما في ذلك مقاطعات "آنهوي" و"جيانجسو" و"هوبي" و"هونان" و"جيانجشي" و"قويتشو".
من جهة ثانية، تشهد مناطق شمال شرق الصين فيضانات تاريخية في نهر ووسولي، مما يفرض ضغطًا على المزارعين في هذه المنطقة المعروفة بأنها "مخزن الحبوب الرئيسي" في الصين.