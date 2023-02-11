الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا

وأوضح المتحدث أن الجنود احتموا في قاعدة "مع منظمات دولية أخرى بانتظار توجيهات".

ووصل 82 عسكريا نمساويا من وحدة الإغاثة الخاصة (وحدة الإغاثة في حالات الكوارث التابعة للقوات النمساوية) إلى هطاي يوم الثلاثاء، ومعهم 45 طنا من المعدات، وتمكنوا من إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض، وفقا لبيان صدر أمس الجمعة.

وقال المتحدث إن عودة الجنود إلى النمسا لا تزال مقررة الخميس المقبل، لكن "الوضع قيد الدراسة".