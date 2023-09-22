زيلينسكي: نعتزم بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع أمريكا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في ختام زيارة للولايات المتحدة إن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.
وأضاف "زيلينسكي" في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.
وتابع في مقطع فيديو نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة: "كانت زيارة مهمة جدًا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية".
وأردف: "سنعمل معًا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة، والإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي".
وتكثف كييف الجهود من أجل تعزيز إنتاج الأسلحة محليًا قدر الإمكان لأن الحرب الدائرة، منذ 19 شهرًا، جعلت الطلب هائلاً على الأسلحة والذخيرة لصد الهجمات الروسية على امتداد خط أمامي طوله 1000 كيلومتر.
وأسفرت الضربات الجوية الروسية في أنحاء أوكرانيا عن أضرار واسعة النطاق، ومقتل كثيرين.
وقال "زيلينسكي" إن وزارة الصناعات الإستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقّعت اتفاقات تعاون مع 3 هيئات، مما يوحد جهود أكثر من 2000 شركة دفاع أمريكية، بشأن احتمالات العمل مستقبلاً في أوكرانيا.
وأضاف: "نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معًا"، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.