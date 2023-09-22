زيلينسكي: نعتزم بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع أمريكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في ختام زيارة للولايات المتحدة إن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وأضاف "زيلينسكي" في خطابه اليومي للأوكرانيين إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وتابع في مقطع فيديو نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة: "كانت زيارة مهمة جدًا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية".

وأردف: "سنعمل معًا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة، والإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي".