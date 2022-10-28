مطالبا بانتخابات مبكرة.. عمران خان يطلق "مسيرة طويلة" باتّجاه إسلام أباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، انطلاق "مسيرة طويلة"، اليوم الجمعة، باتّجاه العاصمة إسلام أباد؛ للمطالبة بانتخابات مبكرة، ليفاقم الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة.

وأطيح بنجم الكريكت الدولي السابق في شهر نيسان/أبريل الماضي، في تصويت لسحب الثقة منه بعد انشقاق عدد من أعضاء ائتلافه، لكنه ما زال يحظى بتأييد شعبي واسع في البلد الواقع في جنوب آسيا.

ويتوقع بأن ينضم آلاف الأشخاص إلى قافلة ستقطع مسافة تبلغ حوالي 380 كم من لاهور إلى إسلام أباد، خلال الأسبوع المقبل، وستتوقف على الطريق لعقد تجمّعات انتخابية وجمع المزيد من المتظاهرين.

وقال محمد مزهر (36 عامًا)، الذي وصل إلى لاهور الجمعة من أجل المشاركة: "علينا تخليص البلاد من اللصوص الذين يسيطرون على أموال البلاد من أجل مصالحهم الخاصة"، مضيفًا: "علينا إنقاذ البلد وتغيير هذا النظام، لذلك أدعم عمران خان".

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، حيث وضعت مئات حاويات الشحن عند التقاطعات الرئيسية لمنع تقدّم المشاركين في المسيرة.

واندلعت صدامات بين أنصار خان والشرطة أثناء تظاهرة مشابهة في شهر أيار/مايو الماضي.

وتأتي المسيرة في وقت تكافح الحكومة الائتلافية لإنعاش الاقتصاد المتدهور والتعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة، التي أغرقت ثلث البلاد وتقدّر كلفتها بـ30 مليار دولار تقريبًا.

وانتخبت شريحة ضاقت ذرعًا من تحكّم عائلات بالحياة السياسية خان رئيسًا للوزراء عام 2018، بفضل تعهّده مكافحة الفساد، لكن سوء إدارته للاقتصاد وخلافاته مع المؤسسة العسكرية، التي اتُّهمت بدعمه للوصول إلى السلطة أنهت فترة حكمه.

وندد خان مرارًا بالمؤسسة العسكرية، التي اتهمها بمحاولة تهميشه بينما تقدّم بعدة طعون قضائية منذ الإطاحة به.

ويوم أمس الخميس، عقد رئيس جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد ورئيس العلاقات العامة العسكرية مؤتمرا صحفيا غير مسبوق، دافعا فيه عن هذه المؤسسات في وجه اتهامات خان لها بالتدخل في السياسة.

وقال خان في تسجيل مصور نشر ليل الخميس: "لست خائفا من شيء ولا حتى التوقيف"، مضيفًا: "يطالب الشعب المؤسسة بالقيام بدور واحد فقط، انتخابات حرة ونزيهة، هذا هو المخرج الوحيد".