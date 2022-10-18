صحف عالمية: "كاميكازي" تمطر كييف.. وهانت "رئيس الوزراء الفعلي" ببريطانيا

سلطت صحف عالمية، يوم الثلاثاء، الضوء على موجة الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية، كييف، أمس الاثنين، وسط مزاعم بأنه تم تنفيذها بواسطة طائرات دون طيار إيرانية الصنع.

وبدأت صحيفة "الغارديان" البريطانية افتتاحيتها بعنوان "كاميكازي تمطر على كييف"، في إشارة إلى نوع الطائرة "الانتحارية" دون طيار التي يزعم أن موسكو "استعانت بها لتجنب استنفاد ترسانتها من الأسلحة الموجهة بدقة، وخاصة صواريخ كروز".

وقالت الصحيفة إنه "تم استهداف كييف الاثنين، بحوالي 28 طائرة كاميكازي تم إطلاقها على أهداف حول محطة السكك الحديدية المركزية في المدينة وأماكن أخرى في العاصمة الأوكرانية".

ونقلت الصحيفة عن فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، قوله إن عمال الإنقاذ انتشلوا 18 شخصًا من تحت أنقاض مبنى سكني دمرته ضربة في منطقة "شيفتشينكيفسكي" المركزية، لكنه أكد أن عدد القتلى أعلى بكثير.

وهذه الضربات على كييف هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين متتاليين.

استهداف منشآت الطاقة قبل الشتاء

من جانبها، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهجمات الروسية على كييف "تعمدت استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة ومواقع استراتيجية أخرى، مع اقتراب فصل الشتاء".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "الضربات الأخيرة تسلط الضوء على التهديد الذي تشكله الطائرات دون طيار إيرانية الصنع، التي نشرتها موسكو على نطاق أوسع في ساحة المعركة مع خسارة قواتها الأرض أمام القوات الأوكرانية".

وأضافت أن القوات الروسية "تحولت بشكل متزايد إلى استهداف البنية التحتية المدنية في كييف ومدن أخرى مع اقتراب فصل الشتاء، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والوقود".

وقال المتحدث الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك: "نحن بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفي أسرع وقت ممكن".

ووفقا لتقرير "الجورنال"، "يتعرض الكرملين لضغوط متزايدة لتصعيد هجماته في أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الروسية في خسارة مواقعها في سبتمبر الماضي، عندما شنت كييف هجوما في منطقة خاركيف الشمالية، وفي منطقة خيرسون الجنوبية، حيث تسعى كييف لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل بداية الشتاء".

في سياق متصل، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن "الهجمات تأتي أيضا في الوقت الذي تواجه فيه روسيا مشكلات تتعلق بانخفاض الروح المعنوية بين جنودها، فضلا عن اعترافها بارتكاب أخطاء في تعبئتها الجزئية لجنود الاحتياط".

ونقلت المجلة عن ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، قوله إنه "شعر أن سلسلة الإضرابات الأخيرة هي إلى حد كبير درجة من نوبة الغضب ونوع من القلق النفسي من قبل روسيا لمحاولة اختبار إرادة الشعب الأوكراني".

وأضاف بيرجمان: "أعتقد أنهم (الروس) ذاهبون إلى محاولة جعل هذه الحرب صعبة ومكلفة قدر الإمكان على الشعب الأوكراني. لذا، فإن ضرب البنية التحتية للطاقة قبل فصل الشتاء، أعتقد أن هدفهم منه هو جعل الأوكرانيين يتجمدون بشكل أساسي. الأمر واضح؛ الروس يريدون من الأوكرانيين أن يستسلموا".

وصرح محلل آخر، لم تكشف المجلة عن اسمه، أن "القيادة الروسية غير قادرة على الاستجابة بفاعلية للضغوط العسكرية الأوكرانية بسبب الإرهاق وعدم جاهزية القوات الجديدة وضعف الروح المعنوية وفاعلية الهجمات الأوكرانية".

وأضاف المصدر أن "اللجوء إلى هذه التكتيكات يؤكد الخيارات الضيقة التي تواجه الرئيس بوتين، حيث إن هذا النهج يتطلب من روسيا الاعتماد على طائرات دون طيار من إيران وقد لا تكون مستدامة على المدى المتوسط بسبب استنفاد مخزونات الصواريخ الروسية".

كيف يمكن إيقاف "كاميكازي"؟

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية أن طائرة "كاميكازي" تعرف في إيران باسم "شاهد-136"، وأنها ظهرت لأول مرة في الحرب الروسية الأوكرانية حول خاركيف الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم إرسالها عبر الخطوط الأمامية للتملص من أنظمة الأسلحة العالية التقنية التي قدمها الغرب إلى كييف".

واعتبرت أن "نشر هذه الطائرات -وهو أول استخدام واسع النطاق من قبل روسيا لسلاح أجنبي جديد في أوكرانيا- ناتج عن الفشل النسبي للطائرات دون طيار الروسية في مواكبة المقدرات الغربية التي أرسلتها لأوكرانيا".

وقالت الصحيفة إنه "بعد استخدامها في خاركيف على أهداف خارج نطاق المدفعية، يبدو أن موسكو استولت على نطاقها البالغ 2500 كيلومتر لاستخدامها في ضربات على أهداف استراتيجية بعيدة عن خط المواجهة حتى مع دفع قواتها البرية للخلف".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "كاميكازي تمنح القوات الروسية أربع مزايا، فهي صغيرة ويصعب رؤيتها على الرادار، ويمكن إطلاقها من مسافة بعيدة، وتطير على ارتفاع منخفض، وبالتالي يصعب اكتشافها. ومع رأس حربي متفجر يبلغ وزنه حوالي 40 كيلوغراما، فإنها توجه ضربة كبيرة".

وأضافت الصحيفة أنه "ومع ذلك، فهي ليست أسلحة متطورة. ليس لديها أنظمة دقيقة التوجيه على متنها. يُعتقد أن لديها فقط نظام ملاحة بدائيا عبر الأقمار الصناعية".

وعن طرق إيقافها، ذكرت الصحيفة أن "شاهد 136 لديها القدرة على الطيران فوق الهدف، لكن يمكنها فقط إصابة الأشياء الثابتة. ويجب أن تمتلك أوكرانيا قدرات الكشف المناسبة وأنظمة أساسية مضادة للدفاع، يمكن من خلالها إسقاط مثل هذا النوع من الطائرات دون طيار".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن التحدي الجديد يأتي مما يسمى عادة بهجمات الطائرات دون طيار، حيث يتم ضرب الهدف بعشرات من طراز كاميكازي المنخفضة المستوى، التي تمر عبر الدفاعات الجوية، وضرب أهداف مدنية وعسكرية كبيرة منتقاة، مما يخلق الرعب وكذلك الدمار".

وتابعت أن "ما تحتاجه أوكرانيا هو أنظمة أكثر تقدما تم تطويرها لمكافحة الاستخدام المتزايد للطائرات المسلحة دون طيار في ساحة المعركة وكذلك للتهديدات الجوية الأوسع التي تشكلها الطائرات المقاتلة والقاذفات وصواريخ كروز".

ورأت الصحيفة البريطانية أن "أنظمة الصواريخ الأمريكية الجديدة، ناسامز، التي وعدت واشنطن بإرسالها إلى كييف في غضون أيام، قادرة على لعب دور مهم في حماية المدن الأوكرانية من طائرات الكاميكازي".

وقالت الصحيفة: "أحد الأسئلة هو ما إذا كانت إسرائيل ستساعد رسميا في إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للطائرات دون طيار. لقد قادت إسرائيل الطريق في تصميم أنظمة خاصة لهذا التهديد ونشرتها على طول حدودها مع غزة ولبنان وسوريا".

وأضافت: "تم الإبلاغ عن أن مقاول دفاع إسرائيليا أرسل مثل هذه الأنظمة إلى بولندا وربما تم نقلها إلى أوكرانيا، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن بيع أسلحة متطورة إلى أوكرانيا".

تساؤلات حول "سلطات" تراس

وفي بريطانيا، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه مع "إفساد" أجندة ليز تراس الاقتصادية، يتساءل البريطانيون عما إذا كانت رئيسة الوزراء تتمتع بسلطاتها وأنها لا تزال مسؤولة.

جاء ذلك بعد أن ألغى وزير المالية البريطاني الجديد، جيرمي هانت، العناصر المتبقية من سياسة الضرائب المثيرة للجدل الخاصة بتراس، الاثنين، وهي خطوة بدا أنها طمأنت الأسواق بنجاح ولكنها تركت الكثيرين يتساءلون من المسؤول الآن عن الحكومة.

وقالت الصحيفة في تحليل لها: "بقيت تراس على الهامش بينما أعلن هانت - وهو المنافس السياسي الذي تم اختياره الجمعة لمنصب وزاري أعلى - أن الحكومة لن تخفض الضرائب، بل ستسمح بزيادتها".

وأضافت: "تركت تراس الأمر لزعيم مجلس العموم بيني موردونت، وهو منافس آخر، للدفاع عن تقلبات الحكومة في البرلمان، حيث دعا نواب المعارضة وبعض السياسيين المتمردين من حزب المحافظين الحاكم رئيسة الوزراء أمس إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط، في ما بدا أنه كان يومًا كارثيًا آخر لتراس."

وتابعت "البوست" أن بعض المعلقين باتوا يتحدثون الآن عن موعد رحيل تراس، حيث أعلنت افتتاحية في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "لقد حطمت تراس سمعة حزب المحافظين من حيث الكفاءة المالية وأذلت بريطانيا على المسرح الدولي".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن نظيرتها البريطانية قولها: "يجب على كبار المحافظين الآن العمل من أجل المصلحة الوطنية وإخراجها (تراس) من داونينغ ستريت في أسرع وقت ممكن". ووصفت "صنداي تايمز" هانت أيضًا بـ"رئيس الوزراء الفعلي".

في سياق متصل، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الانعكاس المفاجئ لخطة خفض الضرائب يعمق أزمة تراس، وذلك بعدما قام هانت بإسقاط جميع التخفيضات التي خططت لها رئيسة الوزراء تقريبًا، معتبرة الخطوة انعكاساً شديد التواضع لتراس.

وذكرت الصحيفة أنه "تحت ضغط لا هوادة فيه من الأسواق المالية، قام هانت بإلغاء جدول الأعمال الاقتصادي للسوق الحرة الذي وضعته تراس الاثنين"، مشيرة إلى أن ذلك يعد "خطوة مذلة" تركت مصداقية رئيسة الوزراء في حالة يرثى لها، وبقاءها السياسي موضع شك.

ونقلت الصحيفة عن هانت قوله إنه "سيعكس فعليا جميع التخفيضات الضريبية التي خططت لها الحكومة، والتي كانت حجر الزاوية في وعد تراس بإعادة إشعال النمو الاقتصادي لبريطانيا، ولكنها بدأت أسابيع من الاضطرابات في السوق بسبب المخاوف من أنها ستجبر الحكومة على إجراء اقتراض هائل جديد".

وقالت الصحيفة إن "هذا التغيير الشامل" أنتج ما أسمته بـ"لوحة لافتة" للنظر في البرلمان في وقت لاحق أمس، عندما نهض هانت للدفاع عن الخطة المالية المجددة.

وأضافت أنه "بينما كان يتجاذب أطراف الحديث مع النقاد، جلست تراس الصامتة خلفه على المنضدة الأمامية وكأنها عضو بالحكومة وليست رئيستها".