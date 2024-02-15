ردًّا على واشنطن.. طهران تهدد باحتجاز سفن أمريكية

هدَّدت طهران، الولايات المتحدة بـ"الرد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها"، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محمد دهقان، المستشار القانوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس، ردًّا على بيان لوزارة العدل الأمريكية.

وكان البيان الأمريكي الصادر قبل نحو أسبوع، أشار إلى مصادرة أكثر من 500 ألف برميل من النفط الإيراني بقيمة تبلغ 25 مليون دولار، في إطار تطبيق عقوبات تستهدف "شبكات تدعم الحرس الثوري الإيراني".

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده ستتحرك على الصعيد القانوني كذلك، قائلًا: "لن نقصّر أيضًا في الجانب القانوني، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وحول مصادرة النفط الإيراني، أشار دهقان إلى أن لا معلومات لديه حول صحة هذه الواقعة.

وعلى صعيد متصل، نقلت "إيسنا" عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله إنّ واشنطن "ترتكب أخطاءً إستراتيجيةً" عبر استهدافها اليمن والعراق وسوريا، وتزيد خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة.