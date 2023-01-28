"ما زلنا نفاوض".. أوكرانيا تنفي نيتها الحصول على 24 مقاتلة من الحلفاء

وكانت صحيفة الباييس الإسبانية نقلت عن المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينج إف-16.

لكن في بيان تم إرساله إلى منفذ بابل الإعلامي الأوكراني، اليوم السبت، قال إهنات إن تصريحاته خلال إفادة صحفية أمس أُسيء تفسيرها.

وقال: "لا تزال أوكرانيا حتى الآن في مرحلة المفاوضات حول الطائرات، ويجري حاليا تحديد طرازاتها وعددها".