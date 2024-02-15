نتائج أولية: وزير الدفاع يفوز في انتخابات الرئاسة الإندونيسية

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الأربعاء، وفقًا للنتائج الأولية.

وبحسب "الأناضول"، أدلى نحو 204 ملايين ناخب إندونيسي بأصواتهم لاختيار رئيس جديد ونائب له بجانب أعضاء مجلس النواب والممثلين المحليين.

وقال سوبيانتو، في كلمة ألقاها بعد فرز جزء كبير من الأصوات، إنه فاز في الانتخابات وفقًا لنتائج "استطلاعات الخروج"، التي تُجرى عندما يخرج المقترعون من أكشاك التصويت في يوم الانتخابات للتعرف على المرشح الذي اختاروه.

لكن سوبيانتو أكد أنه سينتظر "النتيجة الرسمية" التي يستبعد الإعلان عنها قبل الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف: "لقد انتهت الانتخابات، والآن حان وقت الوحدة".

وبناء على النتائج الأولية ونتائج استطلاعات الخروج، أعلنت السلطات الرسمية المعنية أن سوبيانتو فاز بنحو 60% من الأصوات.