مشاركة الصين في محادثات سلام أوكرانيا بالسعودية تظهر تحولات وسط واقع صعب

وتُحْجِم الصين عن التنديد بالحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وطرحت في الوقت نفسه خطة تخصها لتحقيق السلام. لكن يبدو أن بكين تواجه بعض الحقائق المريرة مع استمرار الصراع لفترة أطول.

وتقول يون سون، مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، "بكين تميل أكثر صوب جهود السلام، لكنها تعلم أيضًا أن الغرب ليس من المرجح أن يتقبل مبادرة سلام تقودها هي في هذه المرحلة".

وتابعت قائلة "لا تريد بكين أن تتغيب عن مبادرات سلام أخرى ذات مصداقية تقودها دول ليست غربية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة، إن مبعوث السلام لي هوي سينضم لمسؤولين من نحو 40 دولة في جدة لإجراء محادثات يأمل ممثلو أوكرانيا والغرب في أن تؤسس لمبادئ محورية تؤدي في النهاية لتسوية لإنهاء الحرب.

ووصف دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، مشاركة لي في المحادثات بأنها "انفراجة مهمة" وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أوكرانية.

ويقول شين دينغ لي الباحث في العلاقات الدولية في شنغهاي، إن روسيا في النهاية "ستنهزم لا محالة" وعلى الصين أن تبحث عن تعاون دولي دون أن تسرع وتيرة أي انهيار في روسيا.

وتابع "يمكن أن نطرح آراء مختلفة، كما يمكننا أيضًا أن نطرح بعض المقترحات بشأن تعزيز مشترك للتسوية السياسية المبكرة والمناسِبة للمشكلات التي نراها".