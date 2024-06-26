وسط قلق دولي.. قتلى في تظاهرات مناهضة للحكومة الكينية

قُتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا الثلاثاء في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، حسبما قال رئيس الجمعية الطبية الكينية لوكالة "فرانس برس"؛ ما أثار قلقا واسعا وردود فعل منددة عبر العالم.

وقال سايمن كيغوندو: "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلًا، لكن هذا العدد ليس نهائيًا"، مضيفًا "لم نشهد مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل"، بحسب "فرانس برس".

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحيّ، بحسب عدة منظمات غير حكومية؛ لتفريق المتظاهرين، أمس الثلاثاء، الذين تجمعوا لليوم الثالث ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة.