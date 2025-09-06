ليبرمان يواصل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة الشهر المقبل

يواصل عضو الكنيست، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تنسيقاته مع أحزاب كتلة المعارضة، في محاولة لتشكيل "حكومة تغيير" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما أوردت القناة العبرية السابعة.

وفي هذا الخصوص، التقى وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن كتلة "المعسكر الرسمي"، رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت، لإقناعه بالانضمام إلى التكتل السياسي المقرر، والهادف إلى تشكيل حكومة جديدة، وتفادي انتظار إجراء الانتخابات العامة بداية العام المقبل 2026.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان التنسيق والتعاون بين أحزاب المعارضة، وصياغة مبادئ توجيهية أساسية مشتركة، لـ"تشكيل بديل سياسي" متماسك ومسؤول أخلاقيًا، يقود إسرائيل ويحل محل الحكومة المكونة من سبعة أحزاب في أكتوبر/ تشرين الأول"، حسب بيان صادر عن حزب "إسرائيل بيتنا".

وقبل نحو أسبوع، بعث ليبرمان برسالة إلى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طلب فيها عقد اجتماع عاجل لجميع أحزاب المعارضة، كما التقى قبل الرسالة بأيام، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، رئيس حزب "اليمين الجديد" للنقاش حول تنسيق المواقف إزاء القضية ذاتها.

وكشفت القناة العبرية عن نص رسالة ليبرمان إلى رئيس المعارضة يائير لابيد.

وجاء في الرسالة: "دولة إسرائيل تواجه حاليًا تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، تهدد أسس المجتمع الإسرائيلي، القوة الوطنية للدولة، على جميع المستويات، تتطلب قيادة مسؤولة ومتوازنة وموحدة، تعرف كيف تقدم بديلًا أخلاقيًا وعمليًا عن الحكومة الحالية، التي تقود إسرائيل إلى الخراب، وجلبت عليها كارثة السابع من أكتوبر".

وأضاف رئيس "إسرائيل بيتنا" أنه "ينبغي التركيز في الخطوط العريضة المزمع صياغتها للائتلاف الجديد على توافقات واسعة حول القضايا الرئيسة المدرجة على الأجندة الوطنية، وفي مقدمتها الأمن، والاقتصاد، ووضع دستور".

وأشار إلى "حتمية تسوية مسألة التجنيد الإجباري، والعلاقة بين الدين والدولة، مع الحفاظ على القيم الأساسية لدولة إسرائيل، كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية وليبرالية".