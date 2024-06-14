معارك "التضليل".. جبهة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات

يسلط تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على المعركة المثيرة للجدل المحيطة بمراقبة المعلومات المضللة عبر الإنترنت في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، إذ يواجه الأفراد والمنظمات التي تعمل على تتبع ومكافحة انتشار الأكاذيب الرقمية استهدافا شديدا، واتهامات وهجمات شخصية من أولئك الذين يعتبرون تلك الجهود بمثابة انتهاك لحرية التعبير.

وأصبح الصدام حول الطريقة المناسبة لمعالجة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات قضية مشحونة للغاية، ومثيرة للانقسام السياسي قبل حلول موعد الانتخابات.

التعبير عن الرأي

أحد الشخصيات البارزة التي تتعرض لإساءات بسبب جهودها في مكافحة التضليل عبر الانترنت، هو "بابلو بروير"، وهو خبير تقني سابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، حيث اتهمه "إيلون ماسك" والصحفيان "مات طيبي" و "مايكل شيلينبرجر"، بأنه جزء من منظومة الرقابة المصممة لخنق خطاب اليمين في أمريكا.

من جهته، نفى بروير بشدة هذه الادعاءات، مؤكدا أن جهوده لمكافحة المعلومات المضللة طوعية وغير حزبية.

وقد تأجج التوتر من قبل المدافعين عن حرية التعبير، وفقًا للصحيفة، الذين يجادلون بأن أبحاث المعلومات المضللة قد تم استخدامها كسلاح لانتهاك حقوق الأمريكيين في التعبير عن الرأي والتي كفلها الدستور الاساسي للبلاد، زاعمين أن الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي والأكاديميين، تجاوزت حدودها بهذا الشأن.

ومن بين الشخصيات الرئيسية في هذه الحملة، تذكر الصحيفة عضو الكونغرس الجمهوري "جيم جوردان"، ومستشار ترامب السابق "ستيفن ميلر"، ومايكل بنز، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إضافة إلى ترامب نفسه الذي تساءل مؤخرًا عما إذا كان قد "حان الوقت لتحطيم نظام الرقابة اليساري؟"، بحسب تعبيره.

على الجانب الآخر، تشير الصحيفة إلى الحجة المضادة من النقاد، الذين يرفضون ادعاءات المدافعين عن حرية التعبير بوجود "عصابة مشبوهة" تفرض رقابة على الخطاب، باعتبارها مؤامرة لا أساس لها، ويؤكدون أن عملهم يهدف إلى تحديد المعلومات الكاذبة والتخفيف منها، وليس قمع الخطاب السياسي.

حروب التضليل

ومع ذلك، أدت الهجمات إلى تحمل مؤسسات مثل ستانفورد وجامعة واشنطن تكاليف أمنية وقانونية كبيرة لدى محاولتها حماية موظفيها من المضايقات، وجعلت الجهات المانحة حذرة من دعم أبحاث المعلومات المضللة.