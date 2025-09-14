وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في زيارة مخطط لها مسبقًا، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، كما يلتقي عائلات المخطوفين.

وتأتي زيارة روبيو تزامنًا مع القمة العربية الإسلامية المقررة اليوم في الدوحة، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن روبيو جدد قبيل الزيارة، دعم بلاده لإسرائيل، رغم الضربات التي لقيت انتقادًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى أطراف إقليميين ودوليين.