logo
العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
روبيو قبيل إقلاع طائرته باتجاه إسرائيلالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في زيارة مخطط لها مسبقًا، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، كما يلتقي عائلات المخطوفين.

وتأتي زيارة روبيو تزامنًا مع القمة العربية الإسلامية المقررة اليوم في الدوحة، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر.

أخبار ذات علاقة

ترامب ورئيس وزراء قطر

أول لقاء بين ترامب ورئيس وزراء قطر بعد "هجوم الدوحة".. ما تفاصيله؟ (فيديو إرم)

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن روبيو جدد قبيل الزيارة، دعم بلاده لإسرائيل، رغم الضربات التي لقيت انتقادًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى أطراف إقليميين ودوليين.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC