أوكرانيا.. إقالة مدير خدمات الطوارئ بعد "تفتيش داخلي"

أعلنت الحكومة الأوكرانية عن عزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الحكومي من منصبه، اليوم الجمعة؛ عقب تفتيش داخلي للجهاز، الذي يضطلع بدور رائد منذ بداية الهجوم الروسي قبل 18 شهراً.

وكتب وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو على تيليغرام، "قررت الحكومة إقالة سيرهي كروك من منصب مدير جهاز الطوارئ"، من دون أن يذكر سبباً لعزله.

لكن كليمينكو قال إن القرار جاء بعد تفتيش داخلي للجهاز، مقدما القليل من التفاصيل عنه. وأضاف أن فولوديمير ديمتشوك نائب كروك سيحل محله قائماً بالأعمال.

وذكر بأنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بخصوص العاملين بعد الانتهاء من التفتيش الداخلي، مضيفا أن الجهاز يواصل تقديم خدماته كالمعتاد.

ويؤدي جهاز خدمات الطوارئ في أوكرانيا دوراً مهما في عمليات إنقاذ المدنيين وإزالة الحطام وإخماد الحرائق عقب القصف والضربات الجوية الروسية.