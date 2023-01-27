بايدن يدعو إلى الهدوء إثر وفاة أمريكي من أصل إفريقي بعد اعتقاله

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الهدوء، الخميس، في وقت يتصاعد الغضب إثر وفاة الأمريكي من أصل إفريقي تاير نيكولز في ممفيس بولاية تينيسي (جنوب) بعد اعتقاله بأيدي خمسة شرطيين سود أوائل كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان: "في حين يشعر الأمريكيون بالحزن وتجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، انضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا"، حاضا على إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف في هذه المأساة.