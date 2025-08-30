رغم التهديدات.. ترامب ينزع الحماية الأمنية عن كامالا هاريس

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً بنزع الحماية الأمنية التي كان يوفرها جهاز "الخدمة السرية" لمنافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر/ أيلول 2025.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن هاريس انضمت بذلك إلى قائمة من خصوم ترامب السياسيين الذين تم سحب تفاصيلهم الأمنية بشكل مفاجئ وسط مناخ سياسي متوتر.

وكانت الديمقراطية كامالا هاريس قد تعرضت لتهديدات بالقتل أثناء وجودها في منصبها وخلال حملتها الانتخابية العام الماضي.

وعادةً ما يحصل نواب الرؤساء في أمريكا على حماية من جهاز "الخدمة السرية" لمدة 6 أشهر بعد مغادرتهم المنصب، لكن قرارًا وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض سمح بتمديد حماية هاريس إلى ما بعد 21 يوليو/ تموز.

وجاء في رسالة ترامب الرسمية: "يُصرح لكم بوقف أي إجراءات أمنية سبق أن أُقرت بموجب مذكرة تنفيذية، باستثناء ما يقتضيه القانون، للشخص التالي، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول 2025: نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس".

ويعيد هذا القرار إلى الأذهان خطوات مماثلة اتخذها ترامب مطلع العام، عندما أمر بوقف الحماية الأمنية عن عدد من معارضيه الذين واجهوا أيضًا تهديدات، ومن بينهم مدير "المعهد الوطني للأمراض المعدية" السابق أنتوني فاوتشي، ومستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه كامالا هاريس لإصدار كتابها الجديد بعنوان "107 أيام"، الذي يوثق تفاصيل فشل حملتها الرئاسية، والمقرر صدوره الشهر المقبل.