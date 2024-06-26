صديق زيلينسكي وعدو بوتين.. من هو الأمين العام الجديد للناتو؟

عيّنت دول الناتو، الأربعاء، رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًّا جديدًا لتحالفها، وهو تعيين في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للحلف.

يصعد روته إلى أعلى هرم أكبر منظمة عسكرية في العالم اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في خضم الحرب في أوكرانيا، كذلك مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

مفارقات روته

تعتقد المتحدثة الرسمية السابقة باسم الناتو أوانا لونجيسكو، أن روته مناسب تمامًا لهذا المنصب، مشيرة إلى أنه واحد من السياسيين الأوروبيين القلائل الذين طوروا علاقة عمل جيدة ليس فقط مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن أيضًا مع دونالد ترامب.

وقالت لونجيسكو، لوكالة "أسوشييتد برس": "من الممكن أن يكون ذلك رصيدًا رئيسيًّا لحلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضافت: "يُنظر إلى روته على أنه يد آمنة لقيادة الناتو في الأوقات المضطربة، تمامًا كما فعل ستولتنبرغ خلال العقد الماضي".