"وول ستريت": إسرائيل وضعت للغزيين خطة إخلاء محفوفة بالمخاطر

لا تبدو الحياة في قطاع غزة، خاصة في مناطق خفض التوتر التي حددتها إسرائيل، كغيرها من المناطق في أمكان أخرى، إذ يتلقّى السكان هناك، يوميًا، تحذيرات من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بمغادرة المناطق المتوقع أن تشهد قتالاً عنيفًا، والتوجه إلى مناطق خفض التوتر التي يقول الجيش إنها أكثر أمنًا.

وفي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرت إسرائيل خريطة قسّمت بموجبها قطاع غزة إلى مئات المربعات السكنية، بهدف تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم، وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية، ومنحت المربعات السكنية - بحسب التقسيم الإسرائيلي- أرقامًا، وتم وضع حدودها بدقة، ليتسنَّى للمدنيين إخلاء أي مربع سكني يتم استهدافه.

وتقول إسرائيل إن نظام شبكة البلوكات أو المربعات الذي بدأت باستخدامه، الأسبوع الماضي، سيعطي للمدنيين فرصة الابتعاد عن الإيذاء والضرر، بينما تقاتل إسرائيل مسلحي حماس الذين تتهمهم بالاختباء وسط المدنيين، مع ذلك، يقول المسؤولون في غزة إن ما يقرب من 2600 مدني لقوا مصرعهم منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي تطبيق شبكة البلوكات، ما يعني أن معدل عدد القتلى اليومي مماثل تقريبًا لما كان عليه سابقًا قبل العمل بالنظام الجديد.

ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه قادة إسرائيل لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة ودول أخرى، لإيجاد سبل للحد من الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، غير أن مدى نجاح نظام البلوكات في الحد من الخسائر البشرية، سيحدد مسار الدعم للحرب من قبل واشنطن ودول أخرى، لا سيما في ظل المؤشرات التي تفيد بأن حملة إسرائيل العسكرية على "حماس" ستكون طويلة الأمد.