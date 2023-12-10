"وول ستريت": إسرائيل وضعت للغزيين خطة إخلاء محفوفة بالمخاطر
لا تبدو الحياة في قطاع غزة، خاصة في مناطق خفض التوتر التي حددتها إسرائيل، كغيرها من المناطق في أمكان أخرى، إذ يتلقّى السكان هناك، يوميًا، تحذيرات من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بمغادرة المناطق المتوقع أن تشهد قتالاً عنيفًا، والتوجه إلى مناطق خفض التوتر التي يقول الجيش إنها أكثر أمنًا.
وفي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرت إسرائيل خريطة قسّمت بموجبها قطاع غزة إلى مئات المربعات السكنية، بهدف تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم، وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية، ومنحت المربعات السكنية - بحسب التقسيم الإسرائيلي- أرقامًا، وتم وضع حدودها بدقة، ليتسنَّى للمدنيين إخلاء أي مربع سكني يتم استهدافه.
وتقول إسرائيل إن نظام شبكة البلوكات أو المربعات الذي بدأت باستخدامه، الأسبوع الماضي، سيعطي للمدنيين فرصة الابتعاد عن الإيذاء والضرر، بينما تقاتل إسرائيل مسلحي حماس الذين تتهمهم بالاختباء وسط المدنيين، مع ذلك، يقول المسؤولون في غزة إن ما يقرب من 2600 مدني لقوا مصرعهم منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي تطبيق شبكة البلوكات، ما يعني أن معدل عدد القتلى اليومي مماثل تقريبًا لما كان عليه سابقًا قبل العمل بالنظام الجديد.
ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه قادة إسرائيل لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة ودول أخرى، لإيجاد سبل للحد من الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، غير أن مدى نجاح نظام البلوكات في الحد من الخسائر البشرية، سيحدد مسار الدعم للحرب من قبل واشنطن ودول أخرى، لا سيما في ظل المؤشرات التي تفيد بأن حملة إسرائيل العسكرية على "حماس" ستكون طويلة الأمد.
وتقول إسرائيل إنها تحاول نشر نظامها الجديد والعمل به من خلال المكالمات الهاتفية، وإسقاط المنشورات من الطائرات، والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى البث الإذاعي والتلفزيوني، ومنذ إطلاق النظام الأسبوع الماضي، أصدرت إخطارات إخلاء لما نسبته 28% من إجمالي مساحة أراضي غزة، وفقًا للأمم المتحدة.
لكن تطبيق الخطة محفوف بالمخاطر والتحديات، ففي الأيام القليلة الماضية، أُغرقت رفح بالنازحين والمهجرين من مناطق أخرى، وهو ما يفوق قدرة وكالات العون والإغاثة على الاستجابة لحاجاتهم، كما تقول الأمم المتحدة.
كما وجد آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حديثًا أنفسهم ينامون في الشوارع دون مأوى، ويتكدسون في المدارس المكتظة أصلاً، أو يقيمون مخيمات داخل المباني المهجورة، ومع إغلاق إسرائيل ومصر حدودهما مع غزة، لم يتبقَ أمام الفلسطينيين أي خيار سوى التدافع من مكان إلى آخر داخل القطاع مع استمرار الحرب.
ويؤكد مسؤولون أمميون وفلسطينيون وشهود عيان في غزة أن الهجمات الإسرائيلية طالت منطقة واحدة على الأقل تم تصنيفها منطقة آمنة بموجب النظام الجديد، وأسفرت الهجمات التي وقعت، يوم 6 ديسمبر، عن مقتل 22 شخصًا، وفقًا لقائمة بأسماء القتلى استعرضتها الصحيفة.
وألقى الفلسطينيون باللائمة على إسرائيل التي طلبت من الناس في خان يونس المغادرة إلى المنطقة الآمنة قبل يومين من وقوع القصف، لكن المسؤولين الإسرائيليين من جهتهم يقولون إن الإعلان عن المنطقة التي سيطالها القصف الجوي لإعطاء المدنيين فرصة الهروب، هو بمثابة مجازفة بميزة عسكرية مهمة للجيش.
كما زعمت اسرائيل أيضًا أن حركة حماس أطلقت صاروخًا من منطقة (المواسي)، وهي منطقة فارغة على نحو كبير خصصتها إسرائيل للنازحين من المدنيين.
وتدير إسرائيل النظام الجديد من غرفة تحكم صغيرة في القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، حيث يراقب الجيش عن كثب خريطة رقمية يتم تحديثها باستمرار، وتُظهر عدد السكان الحالي في كل منطقة، حيث إن المناطق الملونة بالأخضر، هي تلك التي غادرها معظم المدنيين، ولدى القوات الإسرائيلية مجال واسع للعمل فيها.
أما المناطق الصفراء، فإن أكثر من نصف السكان غادروها، بينما المناطق الحمراء هي تلك التي تبقَّى فيها عدد كبير من المدنيين، ولم يغادروها، في حين أن مجموعة الألوان من الأزرق إلى البنفسجي، تُظهر الأماكن التي زاد عدد سكانها بسبب قدوم سكان المناطق الأخرى الذين تم إجلاؤهم، حيث يُفترض أن يصل القادة العسكريون الإسرائيليون في ساحات المعارك لتلك الخرائط، ويستعينون بها في عملياتهم على الأرض.
ورغم حديث إدارة بايدن الإيجابي عن خطة البلوكات السكينة الجديدة، ووصفها بالمؤشر على استجابة إسرائيل للدعوات التي تطالبها بالحد من سقوط الضحايا المدنيين، إلا أن بعض المسؤولين الأمريكيين أبدوا قلقهم من أن الخطة لا تسير على النحو المنشود، في حين أعرب مسؤولو عمليات الإغاثة الدولية عن قلقهم من أن تركيز سكان غزة في مناطق محددة، سينجم عنه إرباك نظام المساعدات الإنسانية في القطاع.
وفي خضم الحرب الطاحنة والقصف الجوي العنيف، يواجه نظام الشبكات الجديد حالة فوضى عارمة في أوساط المدنيين الذين يفرون جنوبًا طلبًا للأمان دون أن يتبعوا الخرائط الإسرائيلية للمناطق الآمنة، ولعل الأهم، أن الكثير من الغزيين ليس لديهم كهرباء، ولا يمكنهم الوصول إلى شبكة الإنترنت كي يتسنّى لهم مشاهدة الخرائط الإسرائيلية، لا سيما أن المنشورات التي تلقيها إسرائيل عليهم لا تتضمن سوى تعليمات عامة بالمغادرة إلى مناطق أخرى.
كما عبر الغزيّون أيضًا عن شعورهم بالإرباك والتشويش بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء متعددة لمنطقة خان يونس، ففي أحد الأوامر، طُلب منهم المغادرة إلى رفح، وفي أمر ثانٍ، طلب منهم التوجه إلى مناطق أخرى في نفس خان يونس، وفي ثالث، الذهاب إلى رفح ومنطقتين مجاورتين لها.
وتقول الصحيفة إن الوضع المأساوي المروّع في رفح يتزايد مع ارتفاع أعداد القادمين الجدد ونفاد الماء والطعام، إذ لا يمكن لرفح، بأي شكل، استيعاب هذه الأعداد الضخمة من النازحين.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.