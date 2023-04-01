محاكمة قس أوكراني بتهمة "تعظيم" الغزو الروسي

مثل رجل دين أوكراني كبير من كنيسة متهمة بأن لها صلات بموسكو أمام محكمة، اليوم السبت، في جلسة استماع بسبب اتهامات بأنه يمجد القوات الروسية الغازية ويؤجج الانقسامات الدينية.

وتأجلت الجلسة حتى يوم الاثنين بعدما اشتكى المطران بافلو من الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية من تدهور صحته.

ويأتي مثول بافلو أمام المحكمة بعد استجوابه على يد جهاز الأمن الأوكراني الذي وجه إليه سلسلة من الاتهامات حول نفس المسألة قبل وقت وجيز.