مسؤول إيراني: هناك مشاكل اقتصادية وراء الاحتجاجات لكن احذروا "خدع العدو"

أقر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، بوجود "مشاكل اقتصادية" في بلده، لكنه حذر رغم ذلك مما وصفه بـ"السقوط في خدع العدو".

جاء ذلك في تعليق من المسؤول الإيراني خلال اجتماع في محافظة "يزد" وسط إيران، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها بلده.

وقال العقيد محسن دهقاني، النائب السياسي لقوات فيلق "الغدير" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة "يزد": "بعض المعتقلين في الأحداث الأخيرة شاركوا في مسيرات بسبب عدم الرضا عن الأوضاع الاقتصادية، ونحن نتفق على أن هناك مشاكل في البلاد".

لكنه استطرد بالقول: "رغم هذه الاستياءات، فإن الكثير من الإيرانيين لم يخرجوا إلى الشوارع، ونقلوا استياءهم إلى السلطات دون تعريض مصالح البلاد للخطر".

وأضاف أنه "حتى مؤيديو النظام المنزعجين من قضايا مثل سبل العيش والاقتصاد، لم يخرجوا إلى الشوارع بطريقة كبيرة وقوية كما في الماضي"، في مواجهة الاحتجاجات ضد النظام.

وكان النظام الإيراني يدعو في كل احتجاجات يواجهها، أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، للتعبير عن التأييد له.

وتعتبر السلطات الحاكمة في طهران، أن الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الأخلاق في طهران، في أيلول/ سبتمبر الماضي، كان مخططًا لها من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وتصف ما حدث بأنها "اضطرابات وإثارة الشغب".

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذه الحوادث تم التخطيط لها وحجم العمليات الإعلامية من قبل الأعداء يشير إلى ذلك".

وأضاف جهرمي: "يجب سماع صوت الاحتجاجات، ولا ينبغي تجاهل الاعتراض، ولكن لا ينبغي ضياع المسار الرئيسي أيضا".

وتابع: "كان المناهضون يبحثون عن شرارة لجعل البلاد تنشغل بقضية ما حتى لا يتمكن شبابنا من الوصول إلى مكانة مرموقة".