ترامب: سأجتمع مع رئيس الصين إذا توصلنا لاتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وإنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.بي.سي) "لقد طلب عقد اجتماع، وسينتهي بي الأمر إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام على الأرجح، إذا أبرمنا اتفاقا. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن أعقد اجتماعا"، في إشارة إلى الرئيس الصيني، بحسب رويترز.

وأضاف: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق. نتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية".