قبيل انتهاء مهلة ترامب.. بوتين يلتقي ستيف ويتكوف (فيديو)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين اليوم الأربعاء، قبيل انتهاء المهلة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة موعدًا نهائيًّا لروسيا للموافقة على إنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة عقوبات جديدة.

ووصل ويتكوف في وقت سابق اليوم، إلى روسيا، في زيارة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة وحلحلة الأزمة الراهنة.

وقال مصدر روسي مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو وكان في استقباله في المطار المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن ويتكوف يزور موسكو في مسعى دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار، قبل يوم الجمعة.

ولم يحدد المصدر الروسي المشارك في التحضير للزيارة من سيلتقي ويتكوف في موسكو، لكن مصدرًا مطلعًا على الخطة قال لوكالة "رويترز"، في واشنطن، الثلاثاء، إن ويتكوف سيلتقي بالقيادة الروسية، اليوم الأربعاء.

وتضم العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا رسومًا جمركية كبيرة جدًّا ستفرض على الدول التي تشتري النفط الروسي، وأكبرها الهند والصين.