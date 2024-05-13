إيران تقدم رواية جديدة بشأن مقتل مسؤول حكومي

قدمت السلطات الإيرانية، الاثنين، رواية جديدة، عن مقتل مسؤول بالحكومة المحلية لمدينة شيراز عُثر عليه مقتولاً؛ إذ قالت، إن الوفاة ناجمة عن جريمة جنائية في منزل الضحية.

وفي رواية سابقة، كانت السلطات الإيرانية قالت، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المغدور في مقر عمله.

وأكد رئيس مكتب المدعي الخاص للشؤون الجنائية والجرائم الأمنية في شيراز، أفشين محمدي دره شوري، أن رئيس المنطقة الخامسة في بلدية شيراز رضا مسعودي قُتل جراء صراع شخصي في منزله.

وقال، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود صراع في منزل المتوفى. كما شوهدت آثار إصابة على الجسم ناجمة عن أداة حادة، وعليه نؤكد وقوع جريمة قتل عمد".

وأضاف "في مساء أمس الأحد، أفادت قيادة شرطة مدينة شيراز، بالعثور على جثة رجل في منزل سكني. وعلى الفور انتقل إلى المكان المحقق الخاص في جرائم القتل العمد وفريق التحقيق في مسرح الجريمة وفريق مباحث المخابرات".

وبين أن التحقيق القضائي بدأ من قبل المحقق الخاص، وصدر الأمر بإجراء تحقيقات فنية. وقال: "نأمل أن تتضح خفايا القضية قريباً ويتم القبض على المتهم أو المتهمين".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري قالت، الأحد، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مدير بلدية المنطقة الخامسة في مدينة شيراز المهندس رضا مسعودي.

وأفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن مسلحين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية (مجلس محافظة شيراز) وقاموا بإطلاق النار على رضا مسعودي.

بينما اكتفت الوكالة بالقول، إن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز، فور الإعلان عن مقتل المهندس رضا مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".