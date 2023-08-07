تقرير: سكان العاصمة الإيرلندية قلقون من تزايد الجرائم

يشعر عدد متزايد من الناس في العاصمة الإيرلندية دبلن، بعدم الأمان، من جراء زيادة "مهولة" في عدد الجرائم المسجلة، في حين تقول السلطات إنها تتحرك لأجل احتواء الأزمة.

وبحسب صحيفة "آيريش تايمز" المحلية، فإن الناس صاروا أكثر قلقا بشأن الأمن العام، خلال السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير صادر عن مبادرة محلية تعرف بـ"دبلن تاون"، أن الشعور بتراجع الأمن، لم يبدأ مع وباء كورونا في 2020، بل له جذورٌ مبكرة.

وأظهرت البيانات أن أكبر قلق لدى الناس بشأن مستوى الأمان لوحظ بين عامي 2016 و2020.

وعادت الحديث عن الجرائم إلى الواجهة في إيرلندا، إثر تسجيل جرائم وصفت بالمروعة، مؤخرا.

وفي مسعى لاحتواء هذه الأزمة، أعلنت وزيرة العدل الإيرلندية، هيلين ماكنتي، مؤخرا، رصد 10 ملايين يورو إضافية، لفائدة قوى الأمن، حتى تكثف الدوريات وتطوق الجريمة قدر الإمكان فيما تبقى من هذه السنة.

وبحسب استطلاع رأي سابق أجري في مايو الماضي، وشمل 509 مستجوبا، فإن 74 في المئة قالوا إنهم لم يكونوا يشعرون بالأمن في شمال وسط دبلن، خلال فترة النهار، سنة 2016.

أما في منطقة جنوب وسط دبلن، فكان 91 في المئة يشعرون بالأمان في 2016، في حين تراجعت النسبة إلى 72 في المئة خلال العام الجاري.

المصدر: آيريش تايمز