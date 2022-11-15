روسيا تحظر دخول 100 كندي أراضيها بينهم الممثل الكوميدي جيم كاري

أعلنت روسيا، يوم الاثنين، حظر دخول 100 مواطن كندي أراضيها، بينهم الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وعدد من الصحفيين، ردًّا على عقوبات فرضتها كندا في تشرين الأول/أكتوبر على صحفيين وممثلين روس.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ "هذا القرار اتُخذ ردًّا على فرض نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو عقوبات على قادة روسيا وسياسييها ونوابها وصحفييها وشخصياتها الثقافية".

ومن بين الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، الممثل والفكاهي جيم كاري (60 عامًا) والصحفيان بول ووركمان من قناة "سي تي في" ومارغرت إيفانز من "سي بي سي"، ورئيسة مركز أمن الاتصالات كارولين كزافييه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الكندية المتحدرة من أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنّ موسكو تتهم هؤلاء بـ"التورط المباشر في إيجاد سياسة عدوانية معادية لروسيا".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروسيا أو أوكرانيا أو يتحدرون من إحدى هذه الدول.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، فرضت كندا عقوبات على صحفيين ووسائل الإعلام روسية وعلى جهات فاعلة لاعتبارها "متواطئة في عملية التضليل الإعلامي بشأن الحرب في أوكرانيا".