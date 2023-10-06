الاتحاد الأوروبي يرحل 26 ألف وافد في 3 أشهر

كشفت إحصاءات أوروبية، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي رحلت أكثر من 26 ألفا من الوافدين الشرعيين وغير الشرعيين، في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن عدد المهاجرين الذين رحلتهم دول الاتحاد الأوروبي ارتفع 29% في الربع الثاني من عام 2023، وأغلبهم جرى ترحيلهم من فرنسا وألمانيا.

ومن بين 105865 شخصا من غير مواطني التكتل صدرت لهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، تم ترحيل 26600 إلى دولة أخرى، بزيادة 29% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وقال يوروستات إن هذه الأرقام تشمل أشخاصا أعيدوا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن 76% ممن جرى ترحيلهم أعيدوا إلى خارج حدود التكتل.