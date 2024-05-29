ممثل شهير يصف ترامب بـ"المهرج" ويطالب بخروجه من المشهد السياسي

وهذه التعليقات جزء من محاولة حملة بايدن استغلال التغطية الإعلامية واسعة النطاق لمحاكمة ترامب لترويج رسالة مفادها أن ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية.

ورفضت حملة ترامب الفعالية ووصفتها بأنه حيلة.

وفي إشارة إلى ترشيح ترامب للرئاسة الذي تكلل بالنجاح عام 2016، قال دي نيرو الحائز على جائزة الأوسكار إن الناس تندروا ضاحكين في البداية من ترشيح ترامب.

وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لمنعه من خلال التصويت لصالح خروجه نهائياً".

وقال إنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد يرى الأمريكيون أن الحريات المدنية التي يعتبرونها من البديهيات ستتلاشى، كما سيكون فوزه بمثابة نهاية للانتخابات.

وقال دي نيرو: "إذا عاد، يمكنني أن أقول لكم الآن، إنه لن يغادر أبداً".

وقال مسؤولو حملة ترامب إن مشاركة دي نيرو تظهر اليأس في معسكر بايدن.