الجيش الروسي ينسف أكبر مستودع وقود في خيرسون

أعلن حاكم مقاطعة "خيرسون" المعين من قبل السلطات الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع وقود يغذي الجيش الأوكراني، في المنطقة التي تسيطر روسيا على أجزاء كبيرة منها.

وقال سالدو، في منشور عبر منصة "تيلغرام": "نسف مقاتلو تجمع (دنيب) العسكري الروسي مستودع وقود تابعًا للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية (لفوفو) في منطقة بلدية بيريسلاف".

وأضاف: "كان هذا أكبر مستودع يغذي قوات العدو بالوقود على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، الآن لن يكون لدى العدو وقود لمركباته العسكرية".

وأشار سالدو، في منشوره إلى أهمية "تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية" مؤكدًا أن هذه "المهمة يتم تنفيذها بنجاح".

وتقول روسيا إنها تسيطر على 75% من مقاطعة "خيرسون"، فيما تسيطر أوكرانيا على جزء من الضفة اليمنى لنهر "دنيبر".

وتدور هناك معارك متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية عند الجسور الرابطة بين ضفتي النهر.