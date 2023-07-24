لوموند: جنود روس لم يقاتلوا في أوكرانيا مؤهلون للجوء السياسي بفرنسا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الجنود الروس الذين رفضوا القتال في أوكرانيا مؤهلون للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا.

وبحسب الصحيفة، ذكرت محكمة اللجوء الوطنية الفرنسية أنه يتوجب على مقدم طلب اللجوء إثبات أنه كان قد استدعي بالفعل للخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وفي قرار نُشر يوم الخميس الماضي، رفضت المحكمة طلب رجل روسي الحماية، قال إنه يخشى التجنيد الإجباري للقتال في الحرب ضد أوكرانيا إذا عاد إلى بلاده.

ولم تصدق المحكمة قصة المدعي أو المخاطر التي تذرع بها، لكنها استخدمت القضية لتنقيح اجتهادها بشأن الهاربين من التجنيد الروسي.

"جرائم حرب"

واعتبر المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا، أن "الروس الذين رفضوا المشاركة في الحرب في أوكرانيا يمكن منحهم وضع اللاجئ إذا كان الانضمام إلى الجيش سيجعلهم عرضة لارتكاب جرائم حرب".

جاء ذلك في قرار أصدرته لجنة من 9 قضاة، يشير إلى أن الجيش الروسي ارتكب هجمات واسعة النطاق على المدنيين في أوكرانيا.

من جانبها، قدّرت منظمة OK Russians غير الحكومية أن 300 ألف روسي غادروا البلاد بعد الحرب مع أوكرانيا، ذهب معظمهم إلى كازاخستان أو أرمينيا.

وفي عام 2022، تم تسجيل ما يقرب من 19 ألف طلب لجوء روسي في القارة، 11 ألفا منها في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقًا لبيانات مؤقتة من وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي فرنسا، تم تقديم أكثر من 2600 طلب في العام الماضي، بزيادة 75% مقارنة بعام 2021.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية