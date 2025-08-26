حريق يدمر برلمان جزر مارشال (صور)

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء والشرطة في جزر مارشال الثلاثاء إن حريقًا دمر مبنى البرلمان الوطني في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، مضيفين أن الحريق أُخمد لاحقًا.

وقالت إدارة الإطفاء في مقابلة هاتفية إن نصف مبنى البرلمان التهمته النيران في حريق اندلع خلال الليل.

وذكر مسؤول بالشرطة في تصريحات لرويترز عبر الهاتف أن الجزء المتبقي من المبنى لم يعد صالحًا للاستخدام، مؤكدًا بذلك تدمير البرلمان.

وأشار إلى أن سيارة إطفاء هرعت إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران.