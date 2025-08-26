مصدر في الحكومة اليمنية ينفي لـ"إرم نيوز" استقالة بن بريك

حريق يدمر برلمان جزر مارشال (صور)
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 4:17 ص

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء والشرطة في جزر مارشال الثلاثاء إن حريقًا دمر مبنى البرلمان الوطني في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، مضيفين أن الحريق أُخمد لاحقًا.

حريق في برلمان جزر مارشال

 وقالت إدارة  الإطفاء في مقابلة هاتفية إن نصف مبنى البرلمان التهمته النيران في حريق اندلع خلال الليل.

حريق في برلمان جزر مارشال

وذكر مسؤول بالشرطة في تصريحات لرويترز عبر الهاتف أن الجزء المتبقي من المبنى لم يعد صالحًا للاستخدام، مؤكدًا بذلك تدمير البرلمان.

 وأشار إلى أن سيارة إطفاء هرعت إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران.

