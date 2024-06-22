محللون: اتفاقيات روسيا مع كوريا الشمالية والهند تمهد لـ"ناتو آسيوي"

لم يعد الانفتاح الاقتصادي بوصلة روسيا التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين نحو آسيا وأفريقيا؛ بل بات الانفتاح العسكري نحو تلك المناطق وجهة جديدة تمتهنها موسكو، في تحد واضح للإرادة الغربية التي كانت تسيطر على خريطة التحالفات العسكرية في آسيا وأفريقيا لعقود، بحسب خبراء سياسيين.

فبعد أن وقَّعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية تعاون دفاعي والتي كانت، وفقاً لخبراء، الجزء الأول من خريطة تحالفات عسكرية روسية في المنطقة، أعلنت الحكومة الروسية تكليفها لوزارة الدفاع بتوقيع اتفاقية عسكرية مع الهند.

وينص الاتفاق العسكري المرتقب بين موسكو ونيودلهي على تسهيل إرسال قوات عسكرية لإجراء مناورات وتدريبات مشتركة بين البلدين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والعمل أثناء الكوارث الطبيعية.

كما سيسمح الاتفاق العسكري الجديد بوجود 3 آلاف عسكري من البلدين، و5 سفن حربية، و 10 طائرات بشكل متزامن، بحيث يمكن رفع هذه الأرقام إذا كانت موسكو ونيودلهي موافقتين على ذلك.

ويرى خبراء روس حاورهم "إرم نيوز" أن "الاتفاق بصيغته الحالية لا يعد اتفاقًا عسكريًا شاملًا لكنه بداية لتطوير تعاون أوسع وأشمل"، فيما يرى آخرون أن الاتفاق الجديد "قد يمهد لإنشاء تحالف عسكري شبيه بالناتو في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من آسيا، وقد يشمل في المستقبل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".