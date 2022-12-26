رويترز: سماع دوي انفجارات في قاعدة "إنجلز" الجوية الروسية

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وقالت وكالة أنباء أر بي سي الأوكرانية إن انفجارين وقعا.