ترامب يقول إنه يريد لقاء بوتين وزيلينسكي سريعًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يرغب في تنظيم لقاء بينه وبين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مباشرة قريبًا"، بعد قمته مع الرئيس الروسي الجمعة في ألاسكا.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي: "يمكن تحقيق بعض الإنجازات العظيمة في الاجتماع الأول - سيكون اجتماعًا بالغ الأهمية - لكنه يُمهد الطريق لاجتماع ثانٍ"، متحدثًا أيضًا عن "اتصال جيد جدًا" أجراه في وقت سابق مع قادة أوروبيين، بينهم زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف ترامب للصحفيين: "إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعًا ثانيًا قريبًا.. أود أن أفعل ذلك على الفور تقريبًا، وسنعقد اجتماعًا ثانيًا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".

وتوعّد روسيا في الوقت ذاته "إذا لم تنهِ الحرب في أوكرانيا". قائلًا: "ستكون هناك عواقب وخيمة جدًا"، من دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.