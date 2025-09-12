فرنسا ترسل مقاتلات رافال لحماية أجواء بولندا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس على منصة إكس إن فرنسا ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة من طراز رافال لمساعدة بولندا في حماية مجالها الجوي بعد توغل لطائرات مسيرة هذا الأسبوع.

وأضاف ماكرون "أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى. لن نستسلم للترهيب الروسي المتزايد"، وفق "رويترز".

وقال مسؤول عسكري فرنسي إن الطائرات المقاتلة نُشرت بالفعل في بولندا قبل توغل المسيرات يوم الثلاثاء.

كما أعلنت ألمانيا الخميس اتخاذ إجراءات لتعزيز الدفاع الجوي لبولندا، عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من وارسو بعدما خرقت مجالها الجوي ليل الثلاثاء-الأربعاء مسيّرات قالت إنها روسية.

وأثار تسلّل حوالي عشرين مسيّرة صدمة كبيرة في البلاد التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات لمجالها الجوي كان متعمدا، وهو ما تنفيه موسكو.

وغداة تحذير رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن خرق المسيرات للمجال الجوي يمثل تصعيدا غير مسبوق للتوتر مع روسيا، قال رئيس البلاد كارول ناوروتسكي أثناء زيارته قاعدة جوية الخميس، إن هذه الحادثة كانت "محاولة لاختبار آلية التحرك ضمن حلف شمال الأطلسي وجاهزيتنا للرد".

وأعلنت ألمانيا عن تمديد مشاركتها في مهمة لحلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي البولندي.

وقالت المستشارية إن برلين سوف "توسع وتمدد" دورها في برنامج مراقبة الجو، فيما قالت وزارة الدفاع إنها ستضاعف عدد مقاتلات يوروفايتر المنشورة إلى أربع، وستمدد مهمتها لثلاثة أشهر حتى نهاية العام.