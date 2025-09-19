كندا تحظر دخول فرقة "نيكاب" الأيرلندية بتهمة دعم حماس وحزب الله

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، حظر دخول فرقة "نيكاب" الأيرلندية لموسيقى الراب، التي كان مقررا لها عدة حفلات في البلاد الشهر المقبل، متهمة إياها بالترويج للكراهية والعنف ودعم جماعات إرهابية ومعاداة السامية.

وقال وزير شؤون البرلمان الكندي لمكافحة الجريمة، فينس جاسبارو، عبر حسابه على منصة "إكس" إن أعضاء الفرقة "لا يستحقون دخول البلاد بسبب أفعال وتصريحات تنتهك القانون الكندي، وعرض رموز للكراهية تستهدف الطائفة اليهودية بشكل مباشر".

وأضاف أن الفرقة، التي تتخذ من بلفاست مقرًا لها وتعرض رسائل تؤيد الفلسطينيين في حفلاتها، تجاوزت حدود التعبير الفني لتصل إلى "الدعوة إلى العنف السياسي وتمجيد تنظيمات إرهابية"، مشيرة إلى دعم الفرقة المزعوم لميليشيا "حزب الله" وحركة "حماس" المدعومتين من إيران.

وسبق أن نفت فرقة نيكاب قيام أعضائها بدعم حماس أو حزب الله، وأنها تدين "دائما أي هجمات على المدنيين"، بحسب "رويترز".

وكان المغني الرئيس في الفرقة، ليام أوهانا، المعروف باسم مو شارا، قد اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال مهرجان جلاستونبري في يونيو/حزيران، وهو ما نفته تل أبيب.

كما وُجهت لأوهانا اتهامات بالإرهاب في بريطانيا، بزعم عرض علم حزب الله خلال عرض في لندن نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونفى هذه الاتهامات مؤكدًا أن العلم أُلقي على المسرح دون موافقته.

وكانت الفرقة قد ألغت جولتها المقررة في الولايات المتحدة، في أغسطس/آب، مع اقتراب موعد جلسة المحكمة بلندن.

وتشمل خطط الفرقة في كندا خلال أكتوبر/تشرين الأول 4 حفلات، لكنها ستتوقف عن زيارتها بعد قرار الحظر.