إيران: حديث زيلينسكي عن طائراتنا هدفه الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية

اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.

وكان زيلينسكي قد دعا إيران في مقطع مصور يوم الأربعاء للتوقف عن الانزلاق إلى "الجانب المظلم من التاريخ" المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيرة.

ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني. وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.