إيران: حديث زيلينسكي عن طائراتنا هدفه الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية
اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.
وكان زيلينسكي قد دعا إيران في مقطع مصور يوم الأربعاء للتوقف عن الانزلاق إلى "الجانب المظلم من التاريخ" المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيرة.
ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني. وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله الإعلام الإيراني: "تكرار الرئيس الأوكراني للمزاعم بحق إيران يتماشى مع الدعاية المناهضة لإيران والحرب الإعلامية بهدف الحصول على أكبر كم من الأسلحة والمساعدات الغربية.. أوكرانيا ترفض السماح بإجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم".
وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ أن بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من هذه الطائرات.